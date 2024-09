Berrettini-Van de Zandschulp ATP Tokyo 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Comincia domani lo swing asiatico di Matteocon il primo turno dell’ATP 500 di, insul cemento dell’Ariake Colosseum. L’azzurro ritrova Botic Van de(proveniente dalle qualificazioni) dieci giorni dopo la sfida valevole per il girone di Coppa Davis tra Italia e Paesi Bassi, andata in scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. In quell’occasione il romano aveva avuto la meglio in rimonta 3-6 6-4 6-4, regalando alla squadra tricolore un punto fondamentale per chiudere il gruppo al primo posto. Precedenti favorevoli per il finalista di Wimbledon 2021, che ha sempre battuto l’olandese nei tre scontri diretti disputati a livello di circuito maggiore (e Davis Cup), anche se i primi due si erano disputati sull’erba nel biennio 2021-2022.