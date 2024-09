Barba Avs-Radici in Comune sulla riserva dannunziana | La compromissione della rigenerazione? Un disastro annunciato FOTO

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di martedì 24 settembre 2024) “È stato un vero esbosco. Uno scempio ambientale. Undirebbero gli esperti. La posizione dell’amministrazione ora è semplicistica: i piccoli pini non c’erano più, nulla è stato distrutto. Occhio non vede, cuore non duole. E per non fare vedere agli occhi, imbarazzante è il