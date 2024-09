Bandiera della pace rimossa dalla Casa delle Donne Esposito FdI | Vietato dalla legge

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) La richiesta di rimuovere lae lo striscione per il cessate il fuocosededi Ravenna arriva dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Renato. Lo rivela lo stesso consigliere chiarendo che non si tratta di una richiesta per "mero