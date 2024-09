Bagnolo fallisce il furto al Vapersmoke di via Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)(Reggio Emilia), 24 settembre 2024 - Nuova intrusione ai danni di un negozio nella Bassa. La scorsa notte è toccato al Vapesmoke di via, dove i ladri hanno forzato una porta per accedere ai locali. E’ accaduto verso le quattro. Ma il colpo non è riuscito grazie al sistema d’allarme che ha permesso un rapido intervento dei carabinieri della locale caserma. I ladri, con attrezzi da scasso, hanno aperto la porta del negozio. L’allarme è scattato, mobilitando la vigilanza privata e anche i carabinieri. Immediato l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine, con i ladri costretti ad allontanarsi senza riuscire a prendere nulla dal negozio. Dunque, unstavolta rimasto solo tentato, che ha comunque lasciato danni strutturali alla porta forzata dai ladri per entrare. E’ subito scattata la caccia ai malviventi, estesa verso la Bassa e pure verso la città capoluogo.