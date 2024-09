Avis festeggia 70 anni di storia premiando 350 donatori

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di martedì 24 settembre 2024) 1954-2024,Comunale Piacenza70350ini tra cui 10che si sono distinti per aver superato le 120 donazioni. Nel contesto delle celebrazioni per l’importante traguardo, viene inserito un riconoscimento speciale per i 6che hanno superato le 180