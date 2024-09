Atp Pechino Sinner al primo turno contro Jarry | eventuale sfida con Alcaraz solo in finale Fognini fuori nelle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – InizieràNicolasil cammino di Jannikall'Atp 500 di, in programma da giovedì 26 settembre al 2 ottobre. Il China Open - lì dove un anno fa è iniziata l'ascesa dell'azzurro - segnerà il ritorno in campo dell'azzurro dopo il trionfo agli Us Open. Il numero 1 al mondo debutteràil cileno, oggi n. 28 al mondo e reduce dai quarti dia Chengdu. Nel tabelloneha evitatoe Medvedev che potrebbe incrociare soltanto in. Gli altri italiani in gara Tra le teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti: numero 6 del seeding, il carrarino attende un qualificato. Poi il possibile quarto con Rublev e l'ipotetica semicon. In tabellone, inoltre, Flavio Cobolli (esordioBublik) e Lorenzo Sonego (1°con Mannarino).