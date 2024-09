Atalanta Gasperini preoccupato | ho visto gente svuotata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) E’Gian Pierodopo la brutta sconfitta casalinga dell’nella partita del campionato di Serie A contro il Como. Il tecnico si è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Abbiamo fatto una buona partita all’inizio ma piano piano ci siamo spenti. Hodi energie. Il secondo tempo è iniziato nel peggiore dei modi”, sono state le prime parole dell’allenatore. “In altre partite abbiamo subito dei gol da palla inattiva. Oggi no ma abbiamo avuto grande difficoltà a centrocampo”. Zaniolo e gli ultimi acquisti: “Zaniolo quando sarà pronto sarà in grado di giocare e darà il suo contributo. Aspettiamo di vederlo al meglio. Stiamo cercando di inserire i giocatori ma dobbiamo farlo sia in campionato che in Champions”, conclude. L'articolo: “ho” CalcioWeb.