Atalanta-Como 2-3 | il tabellino

Leggi tutta la notizia su calciomercato

(Di martedì 24 settembre 2024)2-3 Marcatori: 18` p.t. Zappacosta (A), 1` s.t. Strefezza (C), 9` s.t. Nico Paz (C), 13` s.t. Fadera (C), 52` s.t. Lookman ri