Atalanta che ko Como che tris | Fabregas ribalta Gasperini in 12 minuti

(Di martedì 24 settembre 2024) Tre gol incassati e terza sconfitta nelle prime cinque giornate per l'. La squadra di Gian Pierosi arrende al, 3-2 il punteggio finale dopo le reti Strefezza, Fadera e l'autogol di Kolasinac. Altra battuta d'arresto per i nerazzurri, sorridono invece i lariani alla loro prima vittoria dopo il ritorno in Serie A. Quella col Bologna dovrà  essere una sfida in cui bisognerà  voltare immediatamente pagina. Cutrone e compagni, invece, accoglieranno il Verona. I padroni di casa hanno iniziato col piede premuto sull'acceleratore, dopo una manciata diBellanova ha tentato il primo affondo, ma il cross rasoterra per Retegui è stato respinto dalla difesa dei lariani. Subito dopo l'attaccante italo-argentino ha avuto la prima occasione del match, ma la conclusione di prima intenzione e' stata deviata in angolo da Audero.