Arrosticini e vino Docg in Bassa Valle

(Di martedì 24 settembre 2024) Da venerdì 27 a domenica 29 settembre torna un “classico“ inValtellina, la Festa degli. L’appuntamento è a Cosio Valtellino nell’Area artigianale “La Roncaiola”. I volontari sono al lavoro per la 23ª edizione della rassegna con specialità abruzzesi e possibilità di asporto. In calendario aperitivi, pranzi e cene, dove in tavola ci sarà la carne di pecora e non solo. Sono tante le novità. È stato aperto anche il sito www.festadegli.it . Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 3519040840. A pochi chilometri c’è la rassegna dedicata al buon bere, “Morbegno in Cantina“.