Arrestato Lorenzo Carbone che ha confessato in tv di aver ucciso la madre

(Di martedì 24 settembre 2024) È stato, accusato diassassinato 24 ore prima laottantenne, Loretta Levrini, nella casa di Spezzano di Fiorano, nella provincia modenese, dove vivevano insieme. A scoprire il corpo dell’anziana era stata l’altra figlia, arrivata verso le 17 per far visita alla: Levrini giaceva sul suo letto, strangolata con un laccio, probabilmente morta dalla domenica mattina.è stato posto in stato di arresto doporeso una confessione di fronte alle telecamere del programma televisivo Pomeriggio 5; la troupe della trasmissione giunta sul posto per realizzare un servizio sulla morte di Loretta Levrini si è trovata di fronte proprio, che in evidente stato confusionale ha ammesso dil’anziana genitrice.