Ambiente Pam Panorama consegna a Trieste uno strumento per prevenire assorbire e stoccare gli idrocarburi sversati nelle acque del porto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 24 settembre 2024) Pamentra a far parte della Water Defenders Alliance. Durante la giornata, due classi della scuola primaria paritaria Collegio Dimesse disono state coinvolte in attività pratiche per conoscere la ricca biodiversità presente nel bacino del Mediterraneo., 24 settembre 2024 – Il mare produce circa metà dell’ossigeno che respiriamo e cattura un