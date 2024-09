Amadeus la bordata di Grasso | Flop? la vera differenza con Fazio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Le prime puntate di Chissà chi è, il nuovo programma disul Nove che nuovo non è, essendo una rivisitazione del format I soliti ignoti, non hanno sfondato. Tutt'altro. Lo share della seconda puntata ha fatto registrare il 3,6 per cento. Insomma, una performance molto diversa da quella di un altro pezzo da novanta passato dalla Rai a Discovery come Fabio. Ad analizzare la parabola del conduttore è Aldo, decano dei critici televisivi ed editorialista del Corriere della Sera. Ebbene, il verdetto degli ascolti è stato "inferiore alle aspettative" e per questo sui media si parla di "", spiega. "Perché il confronto immediato è con Fabioche, lo scorso anno, venendo via dalla Rai si era portato dietro il suo pubblico.