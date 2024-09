AMADEUS FLOPPA? IL GRANDE GIORNALISTA TROVA I COLPEVOLI | I TELEMORENTI DI RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 24 settembre 2024) Non si placa il botta e risposta, non dei conduttori s’intende ma del mondo del giornalismo. Chi definisce“un pacco”, vedi la prima pagina di Libero, chi accusa “idi”. Marco Molendini, ile critico che ha arricchito la Treccani di neologismi come “lasetteizzazione”, “babytalent”, “gieffino”, “celentanesco”, tuona dalla sua pagina Facebook: Il quiz “Chissà chi è”, che altro non è che “I soliti ignoti”, al secondo giorno si dimezza sulla Nove e scende al 3,6 di share (al debutto aveva fatto il 5,2). Il conduttore e Discovery che l’ha pagato a peso d’oro (sbagliando) non hanno calcolato che inon cambiano canale e sono rimasti su Rai 1.