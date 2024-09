Alla Sala degli Ulivi il romanzo storico di Giovanni Taurasi L’inganno del secolo

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Si terrà martedì 1 ottobre alle 18.30 nellaGiacomodi via Ciro Menotti 137 a Modena la presentazione dedelscritto dallo. Il volume esce per l’editore modenese Artestampa e sarà disponibile in anteprima nel corso della presentazione