Al Campania i bambini imparano a mangiare sano divertendosi con Superfood Kids

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di martedì 24 settembre 2024) Educazione alimentare per i più piccoli. Giochi e quiz interattivi per imparare cosa e comee diventare così supereroi della nutrizione. Il Centro Commerciale "" di Marcianise spalanca le porte aicon iLab.Il prossimo appuntamento da non perdere si terrà sabato