Akragas si riparte con il Rigoli ter | ufficiale l' ingaggio del tecnico messinese

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 24 settembre 2024) Pinoè il nuovo allenatore dell’: la notizia era nell'aria ma adesso è, grazie alla nota del club.Persi tratta di un ritorno in casa biancoazzurra. Il, originario di Raccuja, ha già allenato per ben due volte il Gigante in Eccellenza, ottenendo la