Agroalimentare Lollobrigida | Filiera mozzarella bufala campana dop unisce qualità e innovazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 24 settembre 2024) Il videomessaggio inviato dal ministro in occasione della prima edizione della Conferenza internazionale sulladie altri prodotti lattiero-caseari, organizzata dal Consorzio di Tutela delladiDop in sinergia con l’Università degli studi di Napoli 'Federico II' “Ladidop non è solo un prodotto di eccellenza