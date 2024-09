Abrogazione Rosatellum Trenta | C’è ancora tempo per raggiungere le 500mila firme

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 24 settembre 2024) ROMA – La Presidente del Comitato promotore del referendum per la Rappresentanza (Co.Re.Ra), Elisabetta, annuncia che, con l’avvicinarsi della scadenza del 30 settembre per la raccolta delle, il Comitato porterà a termine la sua campagna con una immensa spinta finale, con tutta la forza e l’entusiasmo che può avere un’organizzazione che raccoglie persone da tutto il Paese, unite per un obiettivo comune.