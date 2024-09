Abbonamenti serie A 2024 2025 | Inter e Milan davanti La classifica

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 24 settembre 2024) In questo fine settimana torna laA dopo la sosta per le Nazionali. Un turno speciale perché, dopo l’ultima partita, tutte le squadre avranno giocato almeno una volta in casa. All’appello mancano ancora il Como e l’Atalanta, pronte a riabbracciare i tifosi dopo il completamento dei lavori nei loro stadi. Sarà un momento particolarmente L'articolo. LaTemporeale Quotidiano.