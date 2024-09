A San Giovanni serata in omaggio a Margherita Hack

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Questo venerdì 27 settembre al Teatro Masaccio di SanValdarno, alle ore 21.30, nell’ambito delle iniziative della Bright Night 2024, la “notte europea delle ricercatrici e ricercatori”, si terrà il concerto di Ginevra Di Marco “Ballata per”. Si tratta di uno spettacolo dedicato ae racconta come la Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori hanno vissuto la straordinaria esperienza con la grande astrofisica e divulgatrice toscana, tracciandone il profilo attraverso ricordi, aneddoti, canzoni e racconti carichi di vita e di significato. “Una personalità come quella di- ha dichiarato Ginevra Di Marco - lascia il segno nell’esperienza di chi l’ha frequentata, come noi. Una traccia profonda che affiora dai ricordi e si trasforma in una sorgente viva di stimoli e pensieri nuovi.