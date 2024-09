A Isabella Rossellini il premio alla carriera agli Efa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) All'attrice e registaandrà ilannunciato oggi dall'European Film Awards. Per il suo eccezionale corpus di opere riceverà ilEuropean achievement in world cinema.sarà ospite d'onore37ma cerimonia degli European Film Awards il 7 dicembre a Lucerna, che sarà trasmessa in diretta streaming su www.europeanfilmawards.eu