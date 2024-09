A fuoco auto con impianto a gas panico tra i residenti

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di martedì 24 settembre 2024) Paura nella serata di ieri (lunedì 23 settembre) in via Ferrarecce a Caserta. Un', parcheggiata in strada, è stata completamente avvolta dalle fiamme. L'episodio, segnalato sul gruppo Ciò che vedo in città - Caserta, ha suscitato preoccupazione neiin quanto il veicolo sarebbe