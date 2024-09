250 persone salite sulla mongolfiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Una giornata di sport per tutti straordinaria, quella che ieri ha animato il Parco Novi Sad di Modena con Uisp Day, la festa di oltre 20 discipline sportive organizzata dall’ente di promozione sportiva. Una Uisp Modena che domenica ha voluto pensare in grande portando nel centro di Modena unain volo vincolato, una prima volta per la città , almeno per ciò che riguarda gli anni Duemila. Sono state oltre 250 leche sono potute salire, che è diventata il simbolo della giornata. Tra loro per prime lecon disabilità dell’Anffass, che partecipavano assieme a Uisp e Cip ad ‘Abilità in azione’, la festa dello sport paralimpico ospitata a Uisp Day.