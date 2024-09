24 settembre 1880 | Giuseppe Garibaldi si dimette da deputato La Camera pubblica la lettera dell' eroe dei due mondi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - "o no sarò sempre per la vita Vostro". Il 24del, rieletto, si congeda dai suoi elettori del 1° collegio di Roma con unaaperta. "È con dolore ch'io devo rinunziare a rappresentarvi nel parlamento - prosegue - Coll'anima sarò con voi fino alla morte Tutt'altra Italia io sognava nella mia vita". I profili socialdei Deputatino ladi dimissionidei Due, promotore insieme a Felice Cavallotti del movimento in favore del suffragio universale - all'epoca largamente minoritario nel Parlamento - conclude la suaaffermando: "Al suffragio universale e non ai voti di pochi privilegiati, si addice il compito di mandare a rappresentarla uomini che possano e vogliano fare la grandezza e la prosperitàa gran patria Italiana".