Youth America’s Cup Artemis vince il gruppo B e passa il turno insieme a Spagna e Australia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con la conclusione delle ultime due regate di flotta è andato ufficialmente in archivio ilB dellaCup 2024, prima edizione della versione giovanile (under 25) della Coppa America di vela. Definite dunque le tre squadre ammesse alla fase successiva, in attesa di scoprire quali saranno le tre compagini qualificate dal girone A. Gli svedesi di, già certi di accedere alla Final Series con una giornata di anticipo, hanno chiuso al comando il raggruppamento con 62 punti complessivi dopo aver raccolto un secondo ed un quarto posto nelle due prove odierne. Gli altri due pass per la seconda fase della competizione sono stati assegnati a, mentre vengono eliminate Canada, Paesi Bassi e Germania.