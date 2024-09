Vista la morte con gli occhi Terribile incidente per il famoso attore Scott Cohen

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024)disavventura per ildi Una mamma per amica, che ha confessato di aver rischiato di morire. A raccontarlo è stato lui stesso e ha anche fatto sapere di essere vivo per miracolo ma che per sempre dovrà affrontare le conseguenze di questotrauma. L’uomo ha rivelato ai social che recentemente ha vissuto questa esperienza traumatica che ha scosso non solo lui, ma anche i suoi fan. L’e sua moglie, Anastasia Traina, sono stati coinvolti in un graveautomobilistico a Brooklyn, New York, mentre tornavano a casa. L’auto della coppia è stata colpita frontalmente da un veicolo guidato da un sospetto in fuga, il che ha trasformato una serata tranquilla in un momento di panico e pericolo.