VIDEO – Inter-Milan 1-2 nerazzurri da 4 e si fermano a 6 | Inter-News Web TV

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’si è fermata a quota sei derby vinti consecutivamente, non riuscendo a centrare il record di sette. Prestazione bruttissima e da 4 in pagella.. Ne ha parlato nel suo approfondimento suWeb Tv la nostra Romina Sorbelli. NIENTE RECORD – Alla fine, l’ha perso un derby dio. Dopo sei trionfi consecutivi, inon sono riusciti a centrare il settimo sigillo. Ieri sera, ilha vinto meritatamente giocando una grande partita contro una Beneamata scarica mentalmente, sottotono e a tratti supponente. Insomma, una serata no per la squadra di Simone Inzaghi. Peraltro, la seconda di fila in campionato dopo quella di Monza. Il gol di Federico Dimarco a pareggiare i conti non è bastato per dare la scossa all’, che all’89’ è caduta per il gol di Matteo Gabbia. Ora testa all’Udinese per riprendere immediatamente la china.