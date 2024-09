VIDEO – Fiorentina-Lazio 2-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Napoli-Parma, anticipo mattutinoquinta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Artemio Franchi. CHI SI RIVEDE – Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, laha conquistato i primi tre puntistagione con una vittoria per 2-1 contro la, in unache ha visto la squadra viola rimontare nella ripresa grazie alla grande prestazione del neoacquisto Albert Gudmundsson. Laaveva inizialmente sbloccato il risultato al 41? con un colpo di testa di Mario Gila. Nel secondo tempo, laè scesa in campo con maggiore aggressività, e Gudmundsson, subentrato all’intervallo, è stato l’uomosvolta. Al 49?, l’attaccante islandese si è procurato un rigore dopo essere stato atterrato. Dal dischetto ha realizzato il gol del momentaneo 1-1.