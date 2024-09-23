Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 19:15 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON IL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA ORA SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA, POI TRA FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SULLA Roma FIUMICINO FILE TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO. PER CHI È DIRETTO VERSO IL LITORALE SEGNALIAMO ANCORA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. INFINE, NEL VITERBESE UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 28+000 DELLA PROVINCIALE 1 CIMINA STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI RONCIGLIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 18. E SI È VERIFICATO DA POCO UN INCIDENTE SULLA CASILINA TRA FERENTINO E FROSINONE, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CHI È IN VIAGGIO VERSO IL LITORALE SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 18:15 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. ANDIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, PER TRAFFICO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, AL MOMENTO PERMANGONO CODE. PER CHI SI SPOSTA VERSO OSTIA SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:45 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. ALTRO INCIDENTE NEL VITERBESE, SULLA CASSIA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ LE FARINE ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI. 20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA TUSCOLANA E APPIA. romadailynews
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