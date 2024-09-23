Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 18:45 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA; IN INTERNA ANCORA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA Roma. CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO. PER CHI È IN VIAGGIO VERSO IL LITORALE SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. E SI È VERIFICATO DA POCO UN INCIDENTE SULLA CASILINA TRA FERENTINO E FROSINONE, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 18:15 - ANDIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, PER TRAFFICO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO. VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 18. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. SULLA PONTINA FILE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, AL MOMENTO PERMANGONO CODE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:45 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. ALTRO INCIDENTE NEL VITERBESE, SULLA CASSIA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ LE FARINE ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 17. SI È DA POCO VERIFICATO UN INCIDENTE SULLA PONTINA, IN DIREZIONE ROMA ABBIAMO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:15 - CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DA PONTINA A TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO. romadailynews
- Ancona si prepara al G7 salute: in arrivo limitazioni e zone rosse nel centro della città - ... alcune importanti chiusure degli esercizi commerciali e della viabilità e ha avviato la delicata ... delle piazze Roma, Kennedy e Repubblica, delle vie Gramsci e Della Loggia . In questa zona gli ... anconatoday
- Crolla un cavalcavia sulla Diramazione Roma Sud, a Torrenova. Procura di Roma apre indagine - ... Diramazione Roma Sud, nel tratto Torrenova - Gra, interessato dal cedimento del cavalcavia "... La struttura era in fase di demolizione durante i lavori per la risistemazione della viabilità a Tor ... ilsole24ore
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