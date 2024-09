Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLAFIUMICINO FINO A TUSCOLANA; IN INTERNA ANCORA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA. CODE SULLAFIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO. PER CHI È IN VIAGGIO VERSO IL LITORALE SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. E SI È VERIFICATO DA POCO UN INCIDENTE SULLA CASILINA TRA FERENTINO E FROSINONE, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.