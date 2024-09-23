Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:15 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DA PONTINA A TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. E SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 16:30 - CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. E SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 15. RICORDIAMO, INFINE, CHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: SONO POSSIBILI PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE, SU TUTTA LA REGIONE. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 11:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE, TRA PONTINA, E CASILINA SU VIA OSTIENSE CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #STAZIONE DI ACILIA VERSO ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Terraglio est, aggiudicati i lavori per il secondo stralcio: 'Cantiere al via in estate' - ... la Commissione di gara a cura di Veneto Strade, braccio operativo della Regione, ha valutato le ... mentre il secondo per risolvere un'interferenza con la viabilità comunale già esistente. L'intervento ... trevisotoday
- Fondi di Coesione e Sviluppo, il governatore De Luca illustra le opere in programma anche a Salerno - Verrà adeguata la viabilità per il raggiungimento dell' Aeroporto Salerno " Costa d'Amalfi con le aree esterne per i parcheggi. La Regione punta anche all'acquisizione del vecchio tribunale di ... radioalfa.fm
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