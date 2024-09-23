Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 09:15 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, TRA CASSIA E SALARIA E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E AURELIA, TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA, TRA CASILINA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO ORA LE CONSOLARI SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TUTTO VERSO IL CENTRO CODE SULL’APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA E DA SPINACETO AL RACCORDOIN DIREIZONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI ALTEZZA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA CODE ALTEZZA A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO ORA LE CONSOLARI SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TUTTO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA IN DIREIZONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI ALTEZZA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA CODE ALTEZZA A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO ORA LE CONSOLARI SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TUTTO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA IN DIREIZONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Aosta: Tra pochi mesi al via i lavori per la riqualificazione di piazza Arco d'Augusto e la viabilità urbana - ...progetto approvato riguarda la costruzione di marciapiedi sulla ex Strada statale 27 in regione ... migliorando non solo la viabilità ma anche la sicurezza di automobilisti e pedoni", ha spiegato l'... valledaostaglocal
- Genova, allerta meteo gialla per temporali: le disposizioni del COC - ... · pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt · sito https://allertaliguria.regione.liguria.it · sito http://www. 104news
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