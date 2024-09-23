Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 08:45 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI ALTEZZA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA CODE ALTEZZA A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO ORA LE CONSOLARI SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TUTTO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA IN DIREIZONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI ALTEZZA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA CODE ALTEZZA A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO ORA LE CONSOLARI SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TUTTO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA IN DIREIZONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 19:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 584, PERMANGONO CODE PER 10 KM TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ATTIGLIANO E ORTE ANCHE QUI VERSO LA CITTA’; IL TRAFFICO INTENSO SULLA A1 STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA STATALE UMBRO LAZIALE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER SAN LIBERATO; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO, SULLA A24 ROMA-TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST; SEMPRE VERSO ROMA CODE SULL’AURELIA TRA CERVETERI E PALIDORO. romadailynews
- Genova, allerta meteo gialla per temporali: le disposizioni del COC - ... · pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt · sito https://allertaliguria.regione.liguria.it · sito http://www. 104news
- ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLE 06 ALLE 18 DI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE. LE DISPOSIZIONI DEL COC - ... · pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt · sito https://allertaliguria.regione.liguria.it · sito http://www. smartune.genova
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