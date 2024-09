Verona accertata la morte cerebrale del 15enne di Lavagno Donati gli organi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) E' stataladel quindicenne di Vago di, in provincia di, colpito da un proiettile in testa venerdì 20 settembre dalla madre, Alessandra Spiazzi che poi si è suicidata. Una volta concluse le sei ore di osservazione previste dalla norma, la seconda riunione della specifica Commissione ospedaliera ha proceduto a sospendere tutte le terapie e i supporti per le funzioni vitali del ragazzo. La donazione degliIl padre, contestualmente, ha espresso la volontà legata alla donazione degli, ed è stata data l'autorizzazione all'espianto. Arrivato all'ospedale di Borgo Trento, a, in condizioni cliniche già gravissime, ilera stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione.