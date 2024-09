Vandali in azione alla gelateria Distrutti tavolini e sedie | Ennesimo episodio ora basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)ina Rubiera ai danni della‘Il Forte’ in piazza del Popolo. Il raid è stato messo in atto nella notte tra sabato e domenica. Episodi simili si sono purtroppo già verificati anche nel passato e sempre prendendo di mira l’attività rubierese. "Hanno rotto duee duesituati all’esterno – spiega amareggiata la titolare Monica Carretti –. Siamo stanchi e dispiaciuti perché non è la prima volta: è infatti l’atto dismo che subiamo. In un paio di anni hanno complessivamente rotto una ventina di. Offriamo un servizio per tutti i cittadini e questi comportamenti sono certamente inaccettabili". C’è ora molta indigna Rubiera per questo nuovo attoco messo a segno ai danni della. Nella zona sono anche attive le telecamere della videosorveglianza.