Urgenza educativa per i giovani | l’appello del Cardinale Zuppi contro la violenza e l’individualismo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Sconcerto" e "preoccupazione" per i recenti episodi dile. Sono le parole pronunciate dalMatteo, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), in apertura del Consiglio episcopale d'autunno a Roma.ha puntato il ditouna società "senza punti di riferimento stabili", dominata dalla "logica della prestazione" e dalla ricerca di un "illusorio godimento". L'articolo “” per idella