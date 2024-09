Unicredit | Tajani ' Scholz su Commerzbank? In Europa c' è libero mercato' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 23 set. (Adnkronos) - "Inc'è, non capisco perché quando qualcuno viene ad acquistare in Italia si dice che siamo in un sistema europeo moderno delunico, se poi un italiano acquista fuori non è più nelunico". Lo ha detto a margine dei lavori dell'Assemblea Onu a New York il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, commentando l'intervento del Cancelliere tedesco Olafsull'affare Unicredit-. "Sono certamente iniziative di privati queste, ma legittime - rimarca-, quindi non comprendo perché dovrebbe essere un atto ostile quella di un'impresa italiana che acquista neleuropeo. Poi ci sono le norme dell'Unione bancaria, ci sono le norme europee, quindi mi pare che Unicredit le abbia rispettate".