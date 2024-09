Unicredit aumenta la sua posizione al 21% di Commerzbank

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha sottoscritto degli strumenti finanziari aventi ad oggetto l'11,5% del capitale diche le consentiranno, in caso di via libera della Bce a superare il 10% del capitale, di convertirli in azioni e posizionarsi al 21% dell'istituto tedesco, per effetto anche del 9% già in suo possesso. La banca, si legge in una nota, ha inoltre sottoposto alla vigilanza europea la richiesta di autorizzazione a varcare la soglia del 10% del capitale e arrivare fino al 29,9% dell'istituto di Francoforte sul Meno. Il regolamento in azioni degli strumenti finanziari (physical settlement) potrà avvenire - precisasolo subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni.