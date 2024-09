Un traguardo segnato da successi indimenticabili grandi amori un momento buio in cui ha tentato il suicidio e un libro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gino Paoli, uno tra i più importanti e conosciuti cantautori italiani, compie 90 anni. E in un’intervista a Repubblica spiega che per arrivare a quell’età non c’è nessun segreto: bisogna semplicemente avere «un gran c».