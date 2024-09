Un quartiere ostaggio degli spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Scrivo questa mail in quanto ritengo che l'indignazione dell'opinione pubblica possa essere l'ultima leva a disposizione di noi cittadini per attivare le istituzioni ad intervenire. Segnalo la situazione di degrado che da anni contraddistingue la zona delBolognina a Bologna in cui abito e che frequento abitualmente in quanto si tratta di vie dove parcheggio, passo per arrivare all'asilo del mio bambino, attraverso per recarmi al mercato: Via Tiarini, Via Zampieri, Via Niccolò dall'arca, Via Albani. La situazione sta diventando completamente invivibile a causa della presenza fissa die tossici che agiscono indisturbati nonostante le frequenti e ripetute segnalazioni alle forze dell'ordine. La soluzione a parere mio sarebbe molto semplice: un presidio fisso agli incroci caldi.