Un Posto al Sole anticipazioni dal 23 al 28 settembre 2024 | Damiano rischia tutto

(Di lunedì 23 settembre 2024). Nelle prossime puntate di Unal, il giovane cercherà in ogni modo di catturare il latitante Torrente suscitando le preoccupazioni di Viola. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 23 a venerdì 28Lunedì 23: Ida sempre più sotto pressione Ida sembra sempre più sotto pressione con l’avvicinarsi della nuova udienza. Filippo e Serena sono ancora increduli per l’arroganza di Roberto, che va da Lara per assicurarsi che la donna faccia esattamente ciò che le ha chiesto. Cresce la paura di Alberto per una vendetta di Torrente e anche Niko si sente minacciato dalla presenza del socio.