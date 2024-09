Un beauty semplicemente perfetto per dire arrivederci all' estate e alle vacanze al mare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mentre a Milano si conclude la Fashion Week, dall’altra parte dell’oceano, a New York, va in scena lo special screening di Dune: Part Two. Un evento glam che attira tutti i paparazzi per la presenza dei suoi suoi protagonisti: Timothée Chalamet e Zendaya, che approfitta dell’occasione per lanciare una nuova versione ultra cool della chioma a effetto bagnato.