Ultime Notizie Roma del 23-09-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giorno mentre tu vai delle sta ancora ponderando attentamente se darglielo che a chi è per l’uso di missile a lungo raggio in Russia il presidente ucraino zielinski è arrivato ieri a New York dove parteciperà all’assemblea generale delle Nazioni Unite Peter ucraino la speranza di convincere il numero uno della casa bianca biden e sarai il primo a vedere il piano completo per la vittoria scritto in un posto di rischi Vittoria però ancora lontana quella luce che continua a bersagliare suture popolazione civile per smontare la resistenza Ucraina nella notte per la prima volta Mosca utilizzato le bombe guidate CAB ordinatamente distrutti miniera Sovietica su zaporizzja centinaia di bombe piovuto e tu la regione Dov’è nato re ha denunciato su telegram 363 attacchi aerei e terrestri in 12 ...