Ultime Notizie Roma del 23-09-2024 ore 07 | 10

(Di lunedì 23 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio re d’Israele alla periferia di Beirut ucciso Ibrahim Achille capo della forza are One unità d’elite di via sibolla insieme almeno altri 10 capite miliziani sciiti secondo l’esercito israeliano ha eliminati erano tra gli artefici del piano per l’occupazione della Galilea hezbollah prevedeva di razziare il territorio italiano occupare di insediamenti del Nord e appassionare Innocenti il b&b di almeno 8 morti e 59 feriti in risposta pioggia di razzi sulla Galilea e sborra afferma di aver colpito la principale base degli 007 italiani nella regione settentrionale fiumi esondati migliaia di sfollati danni ingenti questa è la fotografia dell’Emiliagna colpita come nel maggio del 2023 da un evento climatico estremo il governo ha stretto Boh ha convocato A Palazzo Chigi Consiglio dei ...