Ucraina | Tajani ‘aiutarla a superare inverno Russia punta su grande freddo per piegarla’

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 23 set. (Adnkronos) – La riunione di questa mattina al Palazzo di vetro di New York “è stato un G7 allargato, dedicato alla situazione energetica inalla vigilia dell’. E’ chiaro che lacercherà di piegare l’ndo sulla situazione meteorologica, sul gran, dobbiamo invece aiutare l’a difendere le proprie infrastrutture energetiche o a ricostruire quelle che laha distrutto, proprio per raggiungere questo obiettivo. Quindi siamo anche preoccupati per la situazione del Zaporizhzhia, da sempre. I russi utilizzeranno anche quello strumento per mettere in difficoltà l’. Quindi c’è una strategia del G7 per sostenere questo paese, per farlel’indenne”. Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio, in un punto stampa all’Assemblea delle Nazioni unite.