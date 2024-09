Uccide la madre e confessa in tv disposto il fermo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) E' stato sottoposto ain serata e portato in carcere Lorenzo Carbone, 50 anni, accusato di aver assasinato laLoretta Levrini, nella casa dove vivevano a Spezzano di Fiorano (Modena). Dopo averto il delitto in diretta televisiva, il 50enne è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato. Di fronte al pm Giuseppe Amara, che lo ha informato delle prove a suo carico, ha detto che non era in grado di parlare.