Turista fotografa la Porta di Vacca ma le strappano il telefono dalle mani

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Unaspagnola è stata vittima di un furto nel centro storico. La donna si trovava in via delle Fontane, all'altezza delladiintenta are lo storico monumento con il proprio telefonino. All'improvviso il cellulare le è stato strappato di mano da un uomo che si è dato