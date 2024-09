Trevisani | Inter non avrà vita facile in Italia Due fattori principali!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’ha perso il primo derby stagionale contro il Milan di Paulo Fonseca. Secondo il giornalista Riccardo, i nerazzurri hanno sofferto per due. IL RAGIONAMENTO –-Milan si è conclusa con il punteggio finale di 1-2. Il giornalista Riccardo, esprimendosi sui problemi riscontrati dai nerazzurri nel derby, ha commentato a Sport Mediaset l’andamento del match e il suo significato per il futuro: «La sensazione è che ancora una volta la squadra che ha vinto il campionato nonvinta. L’è stata abbastanza mòlle, ha sofferto per tutta la partita. Secondo me, ciò è dovuto sia alla stanchezza mentale dei calciatori nerazzurri che alla grande partita del Milan».