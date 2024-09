Trattore furgone e auto distrutti nell' incendio di un ricovero attrezzi

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Pauraa tarda mattinata di oggi, 23 settembre, intorno alle 11.15, di lunedì 23 settembre, per unche ha devastato un fabbricato agricolo in via Borgo Antiga a San Pietro di Feletto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita ma i danni sono stati ingenti; inoltre il fumo era